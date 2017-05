Sindelfingen: Angebliche Spendensammlerin stiehlt Bargeld

Nach einem Trickdiebstahl, den eine bislang unbekannte Täterin am Dienstagnachmittag in der Gartenstraße in Sindelfingen beging, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, nun Zeugen. Gegen 16.00 Uhr wurde ein 79 Jahre alter Mann an der Ecke zur Mercedesstraße von der Diebin angesprochen und gebeten, Geld für Kinder und Rollstuhlfahrer zu spenden.

Der gutmütige Senior wollte der vermeintlichen Spendensammlerin einen kleinen Bargeldbetrag geben, holte seinen Geldbeutel hervor und öffnete das Portemonnaie. Geschickt verdeckte die Diebin den Geldbeutel nun mit einer Unterschriftenmappe und stahl das enthaltene Scheingeld.

Anschließend machte sich die Frau aus dem Staub. Sie wurde als etwa 25 bis 35 Jahre alt beschrieben, hat blondes Haar und sprach gebrochenes Deutsch. Das Diebesgut dürfte sich auf etwa 70 Euro belaufen.

