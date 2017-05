Neckartailfingen: Frontalzusammenstoß zwischen Aich und Neckartailfingen

Kreis Esslingen: Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Dienstagmorgen zwischen Aich und Neckartailfingen ereignet, bei dem drei Fahrzeuginsassen verletzt worden sind. Ein 59-Jähriger war kurz vor sechs Uhr mit seinem Sprinter auf der K 1228 von Aich herkommend unterwegs.

Da er auf der schmalen Kreisstraße nicht weit genug rechts fuhr, kam es kurz vor einer Linkskurve direkt neben der B 312 zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Renault Clio eines 19-Jährigen. Der junge Mann versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte jedoch die Kollision nicht verhindern. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw von der Straße abkam und sich drehte.

Der Lastwagen kippte auf die Beifahrerseite und blieb quer auf der Straße liegen. Beide Fahrer sowie eine 58-jährige Beifahrerin in dem Fahrzeug des Unfallverursachers mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gefahren werden. Über die Schwere und Art der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Zur Unterstützung kam die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 45 Einsatzkräften aus mehreren Ortschaften an die Unfallstelle. Zunächst waren Meldungen von eingeklemmten Fahrzeuginsassen eingegangen.

Die beiden Männer und die Frau konnten jedoch selbstständig die Fahrzeuge verlassen. Während der Unfallaufnahme musste die Verbindungsstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden an dem Transporter sowie dem Pkw wird auf 12.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der Ladung in dem Sprinter ist, er hatte Elektrogeräte geladen, muss noch ermittelt werden. (pol/tm)

