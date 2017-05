Göppingen: Schneller Fahndungserfolg nach Einbrechersuche

In einem Gewerbebetrieb in der Großeislinger Straße löste gegen 23.30 Uhr die Alarmanlage aus. Mehrere Streifenwagen fuhren umgehend zu dem Gebäude. Dort konnte die Polizei einen Jugendlichen auf frischer Tat festnehmen.

Ein Zeuge hatte kurz zuvor beobachtet, wie jemand über ein Fenster gewaltsam in einen Büroraum eingestiegen war. Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten umfangreiche Ermittlungen gegen den Festgenommenen ein. Der Jugendliche steht im Verdacht, dass er in den vergangenen Monaten an einer ganzen Reihe von Diebstählen im Stadtbereich Göppingen beteiligt gewesen ist. Der ohne festen Wohnsitz lebende Jugendliche ist den Ermittlungsbehörden einschlägig bekannt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 17-Jährigen Haftbefehl. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (pol/tt)

