Basketball Play offs: Ulm nach Überraschungscoup zu Gast in Ludwigsburg

MHP Riesen Ludwigbsurg. Die MHP Riesen empfangen Ulm zum zweiten Play-Off-Duell Einen furiosen Start in die Meisterschafts-Endrunde haben die MHP Riesen Ludwigsburg hingelegt: Im ersten Play-Off-Viertelfinale der 1. Basketball-Bundesliga holten die Barockstädter beim Hauptrundenmeister ratiopharm Ulm einen sensationellen 96:93-Erfolg.

Nach diesem Überraschungscoup gehen die Ludwigsburger nun mit ordentlich Rückenwind ins zweite Spiel der Best-of-Five-Serie, bei dem sie zudem Heimrecht haben.

Ulm gastiert am Mittwoch (10. Mai) in der MHPArena Ludwigsburg, Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Im weiteren Verlauf der Viertelfinal-Serie treffen beide Mannschaften auf jeden Fall noch am Samstag (13. Mai) in Ulm aufeinander. Gewinnt Ludwigsburg auch diese beiden Begegnungen, stehen die Riesen vorzeitig als Halbfinalist fest – gewinnt Ulm eines der beiden Duelle, tragen die beiden Teams das vierte Aufeinandertreffen der Serie erneut in Ludwigsburg aus.

Dann wird am Dienstag (16. Mai) ab 20.30 Uhr in der MHPArena gespielt. Ein möglicherweise notwendiges entscheidendes fünftes Spiel würde am Donnerstag (18. Mai) stattfinden – Spielort wäre dann wieder Ulm. Mehr Infos: www.mhp-riesen-ludwigsburg.de

