Drogentote in Stuttgart-Wangen

Eine 48 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag in ihrer Wohnung an der Nähterstraße offenbar an den Folgen ihrer langjährigen Rauschgiftsucht sowie aktuellem Konsum verstorben.

Die 48-Jährige hatte offenbar gegen 16.00 Uhr im Beisein von zwei Zeugen Heroin konsumiert. Gegen 19.00 Uhr verständigten die beiden den Rettungsdienst. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der als langjährige Drogenkonsumentin bekannten Frau feststellen.

Die Todesursache war zunächst unklar, ein im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführtes chemisch-toxikologisches Gutachten ergab nun Rauschgiftkonsum als Todesursache. (pol/mf)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...