Urbach: 40-Jähriger ausgeraubt und in Bachlauf geworfen

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen 40 Jahren Mann auf dem Nachhauseweg ausgeraubt und ihn anschließend über ein Brückengeländer in einen Bachlauf geworfen. Der Verletzte Mann musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Opfer war gegeben 01:20 Uhr in der Bachstraße auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich von zwei Männern angesprochen wurde. Diese forderten ihn auf seinen Geldbeutel auszuhändigen. Als er dies verweigerte, traten sie nach dem 40-Jährigen und nahmen ihm den Geldbeutel ab. Anschließend warfen sie ihn über ein Geländer in einen Bachlauf. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Die Täter waren circa 180 cm groß, dunkel gekleidet und sprachen in akzentfreiem deutsch.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verblieb ohne Erfolg. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen von Kriminalpolizei übernommen.

Die Kripo dringend um Zeugenhinweise: Wer hat im Bereich der Bachstraße und Neumühlenweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Sind vor oder nach der Tatzeit im Bereich der Tankstellen in Urbach oder dem nahegelegenen Fast-Food-Restaurant Personen aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise werden unter 07151/950-0 entgegengenommen. (pol/fm)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...