Gastrocheck Neueröffnung: Das „Dang“ in S-Rot

Modern aber dennoch geht das Feeling eines „Asiaten“ nicht verloren: in dem Restaurant stimmt alles: Ambiente, Service, Essen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Rot. Eine vietnamesische Familie betreibt seit kurzem das Lokal am Hans-Sharoun-Platz im Stadtteil Rot. Hier gibt es asiatisches Feeling pur: An der Decke hängen Lampions, ein Wasserfall plätschert auf dem großen Fernseher an der Wand, das Wochenangebot hat immer vier verschiedene Gerichte auf der Karte, zwischen denen man sich entscheiden kann zum sozialen Preis von 6,50 Euro.

Aber es gibt auch noch eine Tageskarte auf der stehen zum Beispiel Frühlingsrollen(€ 4,50), in Tomatensoße eingelegter Tofu sowie Wok-Gemüse mit Rindfleisch und Erdnuss-Soße (je € 8,90 mit Reis). Die Gerichte kommen vom sehr freundlichen Service schön angerichtet daher.

Dang

Haldenrainstraße 75

Stuttgart-Rot

Telefon 0711/50 46 68 91

Öffnungszeiten Mo-Fr 11:30-15 Uhr + 17:30-22 Uhr, Sa-So 11:30-15 Uhr + 17-22 Uhr

