Neueröffnung: Kaufhaus Mitte im Königsbau

Dinge die es sonst nirgendwo in Stuttgart zu kaufen gibt – Mode, Accescoires, Parfüms. Das alles findet man in dem brand neuen Laden in der Stadtmitte.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Im Königsbau gibt es bereits fast alles was der junge Stuttgarter wünscht: Technick-Märkte, Hamburger-, Sushi- und Eis-Läden. Nun ist das „Kaufhaus Mitte“ hinzugekommen.

Hier gibt es Produkte von Labels und Firmen, die es so in der City noch nicht gibt: Mode für Sie und Ihn, Parfüms, Handtaschen, Kissen, Verschönerungs-Deko kurz Accesscoires für die Wohnung. Das Kaufhaus besteht aus zwei Stockwerken.

So warten in der unteren Etage beispielsweise der hippe Augsburger Gin namens August und vegane Pflegeprodukte von Dr. Bronner’s auf Körperbewußte und Geschenkesucher.

Bis Dezember poppen die Mitarbeiter ihr „Kaufhaus“ mit wechselndem Sortiment aus aller Welt noch weiter auf.

Kaufhaus Mitte

Königsbau

Stuttgart-Mitte (Schlossplatz)

Öffnungszeiten Mo-Sa 10-20 Uhr

