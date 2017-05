Zeitgeschenke für den Muttertag

Am 14. Mai ist Muttertag. Wer noch kein Geschenk für die wichtigste Person an diesem Tag hat, sollte sich langsam Gedanken machen. Blumen und Pralinen sind zwar wahre Geschenkeklassiker und Mama freut sich natürlich über alles, denn „die Geste zählt“, dennoch ist es Zeit mal etwas kreativer zu werden. Worüber freut sich Mama am meisten? Na klar – Zeit mit der Familie.

Gerade wenn die Söhne und Töchter schon lang das Nest verlassen haben, ist gemeinsame Zeit besonders wertvoll. Kombiniert mit einem schönen Ausflug wird dieses Geschenk nicht nur für Mama unvergesslich.

Für aktive Mütter

Naturliebhaberinnen freuen sich bestimmt über einen Wandernachmittag mit ihren Liebsten. Glücklicherweise hat Stuttgart in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Wanderrucksack gepackt, die Kamera nicht vergessen, um die schönen Momente einzufangen, und los geht’s auf den Rundwanderweg durch die Stettener Weinlandschaft oberhalb des Haldenbachtals. Die Wanderung startet in der Stettener Ortsmitte an der Evangelischen Kirche St. Maria und St. Veit. Der Aufstieg über die Steigstraße und Burgsteige ist etwas anspruchsvoller.

Auf der 6,6 Kilometer langen Strecke, für die man ungefähr zweieinhalb Stunden benötigt, kommt man auf seine Kosten. Denn besonders beeindruckend ist die Aussicht von den „Sieben Linden“ nach einem kleinen Weg durch die Weinberge. Von dort oben hat man einen tollen Blick über das gesamte Remstal. Hier sollte in jedem Fall die Kamera ausgepackt und Erinnerungsfotos geknipst werden. Die schönsten Motive kann man dann online als Fotobuch erstellen lassen, so dass Mama eine tolle Erinnerung an den schönen Familienausflug hat. Die exakte Route für den Wandertag kann man hier nachlesen.

Für ruhige Mütter

Muttersein ist wunderschön, dennoch nicht immer einfach. Daher ist ein Entspannungstag zum Muttertag genau das richtige. Was gäbe es da nicht passenderes als einen Besuch gemeinsam mit Mama im „Mama Spa“ in Stuttgart? Dort kann man bei verschiedenen Massagen, Gesichtsbehandlungen oder einem Spa-Tag mit Finnischer Sauna, Infrarotkabine und Whirlpool zur Ruhe kommen und loslassen. Wer die Entspannung doch lieber zu Hause genießt, kann das heimische Badezimmer auch in eine Wohlfühloase verwandeln – Entspannungsmusik aus den Boxen, weiche Handtücher, ein heißes Schaumbad und selbstgemachte Gesichtsmasken aus natürlichen Inhaltsstoffen.

Danach werden noch die Maniküre und Pediküre in Angriff genommen, und ein Gläschen Sekt darf natürlich auch nicht fehlen – oder zwei. Den Spa-Tag zu Hause kann man auch mit einem kleinen DIY-Projekt verbinden und Pflege-Produkte ganz einfach selber herstellen. Hierfür gibt es im Netz zahlreiche Anleitungen, und mit den Ergebnissen kann Mama noch etwas länger vom Wellnesstag zehren.

