Stuttgart Airport City boomt: Nachfrage steigt und steigt

Die Flughafen Stuttgart GmbH entwickelt im nördlichen Bereich des Flughafens für über 500 Millionen Euro einen Dienstleistungs- und Bürostandort – zwischen Terminalanlagen und Landesmesse. Dabei wächst der Standort immer weiter und erfreut sich großer Beliebtheit – nicht nur bei Mietern.

Von Dirk Meyer

Insgesamt will die Flughafengesellschaft 568 Millionen Euro in die Erweiterung der Airport City investieren. Neben der internationalen Anbindung per Flugzeug ist die Airport City ab 2021 dank eines neuen, unterirdischen ICE-Fernbahnhofs auch für den länderübergreifenden Schienenschnellverkehr gerüstet und es entstehen direkte Verbindungen nach Frankfurt, Köln, München, Basel oder Wien. Zudem eröffnete erst kürzlich der neue Fernbahnhof, direkt an der A8.

Wie die Flughafengesellschaft jetzt bekannt gibt verzeichnet die Stuttgart Airport City nun einen weiteren Neuzugang: Die Daimler AG wird ab Ende April rund 4.000 qm im SkyLoop-Bürogebäude neben der Autobahn A8 beziehen. Ab Anfang Mai werden rund 200 Mitarbeiter ihren Sitz direkt neben den Terminals des Flughafens haben.

Walter Schoefer, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG), sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Daimler einen weiteren erstklassigen Mieter für unser SkyLoop-Bürogebäude gewinnen konnten. Das SkyLoop ist der Leuchtturm unserer Airport City, und der Standort Flughafen ideal für global vernetzte Unternehmen, deren Mitarbeiter viel mobil sein müssen – der Landesflughafen ist einer der am besten erschlossenen Standorte in Baden-Württemberg.“

Das SkyLoop wurde Ende 2015 fertiggestellt und Anfang 2016 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) als erstem Hauptmieter bezogen, die rund 1.700 Mitarbeiter ihrer Deutschlandzentrale hier angesiedelt hat. Die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) als Bauherrin investierte rund 133 Mio. Euro in den Neubau. Das gesamte Areal der Stuttgart Airport City wurde als erstes Businessquartier weltweit von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) zertifiziert. (red/mp)

