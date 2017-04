Ludwigsburg: Unfall zwischen Motorradfahrer und PKW-Lenkerin

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich Donnerstag kurz vor 20.00 Uhr in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 16 Jahre alter Motorrad-Lenker, der mit einer 17-jährigen Sozia unterwegs war, befand sich hinter dem Skoda einer 53-Jährigen, die in Richtung Stuttgarter unterwegs war.

Auf Höhe der Körnerstraße reduzierte die Skoda-Fahrerin ihre Geschwindigkeit und setzte anschließend verbotswidrig zum Wenden bzw. Linksabbiegen an. In diesem Moment wollte der Aprilia-Fahrer den PKW überholen. Dies hatte die 53-Jährige mutmaßlich nicht bemerkt und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, was schließlich dazu führte, dass die beiden Jugendlichen auf die Straße stürzten.

Hierbei verletzte sich die 17-Jährige mutmaßlich schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 16 Jahre alte Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. (pol/pp)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...