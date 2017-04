Gruibingen: Zeugen helfen Fahrerin aus dem Auto

Leicht verletzt wurde eine 26-Jährige nach einem Unfall am Donnerstag bei Gruibingen. Die 26-Jährige kam gegen 14.45 Uhr aus Gruibingen. Sie fuhr mit ihrem Opel in Richtung Gammelshausen. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Ersten Ermittlungen der Polizei nach passte sie ihre Geschwindigkeit nicht der Kurve an.

Das Auto prallte gegen das Erdreich neben der Straße und überschlug sich. Zeugen eilten der jungen Fahrerin zur Hilfe. Sie kam nicht ohne Hilfe aus ihrem Auto. Die Ersthelfer schlugen eine Scheibe ein und halfen der 26-Jährigen aus dem auf dem Dach liegenden Auto.

Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin zur Beobachtung leicht verletzt in eine Klinik. Am Opel entstand laut Polizei Totalschaden: Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 500 Euro. Ein Abschleppdienst barg das Auto. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun, weshalb die 26-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verlor. (pol/tm)

