Über 500 PS: Böblinger Tuning Treffen

Die Tuning-Szene hatte ihren Jahresauftakt. Getroffen haben sich am Böblinger Flugfeld rund hundert Gleichgesinnte, die ihre Droge gefeiert haben: ihr Auto.

Von Axel von Kappenlohe

München. „Das ist halt einfach ein Mega-Cooles Gefühl, wenn du mit 270 auf der Autobahn fährst“, sagt Daniel Schnabel aus dem Stuttgarter Stadtteil Obertürkheim. Der 30-Jährige ist Kfz-Mechatroniker und voll „im PS-Rausch“. Er besitzt zwei Sportwagen, wobei einer von ihnen stolze 310 PS hat. Natürlich weist der Rennflitzer auch sogenannte Schalensitze auf, die bei Rallywagen bei hohen Geschwindigkeiten mehr Sicherheit bieten. Mit zwei großen Gurten wird der Fahrer hierbei angegurtet.

Dieses Gefühl erfahren sonst nur Rennfahrer, aber manche Autofahrer wollen dies eben auch auf öffentlichen Straßen genießen. Es ist der PS-Rausch, der zweifelsohne auch eine Droge darstellt. „Mit dem Honda Civic Type R fällt man schon auf in der Stadt“, sagt Daniel nicht ohne Stolz.

Die Männer drehen sich um und zollen ihm mit hochgehobenem Daumen Respekt, die Frauen lächeln ihm zu. Es sind dies die Erscheinungen, die wohl alle zum Phänomen „PS-Gier“ gehören. Wenn Daniel seine Hip-Hop-Musik voll aufdreht und Gas gibt, befindet er sich in einer anderen Welt. Seine Augen leuchten und Begeisterung ist in seinem Gesicht abzulesen.

Auch auf dem Tuning-Treffen direkt am Böblinger Flugfeld, dem Jahresauftakt der Stuttgarter Tuning-Szene, fällt dieses Phänomen auf. Dort trafen sich vor kurzem hunderte Auto-Freaks. Bunt dekorierte, mehrere hundert PS-starke, durch mehrere Auspuffe röhrende Vierräder waren hier zu bewundern. Hier bekamen sie ihre Aufmerksamkeit, die die zumeist sehr ruhigen, fast schon schüchternen Tuning-Teilnehmer scheinbar so sehr brauchen. Die Passanten bewunderten die schnellen Karren und natürlich waren auch wieder junge, hübsche Frauen vor Ort, die „Tuning-Groupies“.

„Mein Mercedes hat über 500 PS“, sagt Friedrich (23 – Foto) aus Stuttgart stolz.

Er sieht dabei aus wie ein zufriedenes Kind, das gerade eine Eins in einer Mathe-Arbeit geschrieben hat. Zudem hat Friedrich sein „Schätzchen“ bunt dekoriert, um so noch mehr aufzufallen. Gemeinsam grillt man auf dem Tuning-Treffen, tauscht sich über neue Dinge aus, die man am Auto gemacht hat und raucht Sisha. Einige lassen sich nehmen auf der Hauptstraße am Isarufer auf und ab zu „cruisen“, wie es in der Fachsprache heißt. Dabei fährt man bewußt schneller als erlaubt und läßt den Auspuff krachen.

Respekt und Bewunderung sind die Folge auf öffentlichen Straßen, die man im Alltag wohl nicht erfährt. Die Passanten schreien Os und As und lachen anerkennend. Es kommt beim Krachen der Auspuffe zu einigen kleinen Explosionen, die in der Tuning-Szene ganz bewußt herbeigeführt werden, um aufzufallen. Diese „Fehlzündungen“ werden verursacht weil unverbrannter Sprit in den heißen Auspuffkrümmer gelangt und dadurch verpufft. Durch Änderung der Vergasereinstellung kann man das erreichen, man verändert dabei das Verhältnis von Luft/Benzin. Dies ist für das Auto nicht gerade „gesund“, wird aber von der Tuning-Szene in Kauf genommen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Marc ist Veranstalter des Tuning-Treffens. Er besitzt einen Seat Leon mit 280 PS und einer Armee-Folierung auf der Außenseite. „Uns ist es einfach wichtig Individualität zu erreichen. Die Autos heutzutage sehen fast alle gleich aus in Form und Farbe. Wir wollen einfach eine bunte Welt, in der wir uns wohl fühlen“, beschreibt der Tuning-Experte die Gefühlswelt der „Ps-Junkies“. Und natürlich wolle er auch noch die PS-Zahl seines Seats nach oben schrauben, denn die sei ja „nur ganz normal vom Werk“…

