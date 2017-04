Festnahme in Aspach: 35-Jähriger wegen versuchter schwerer Brandstiftung

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend in Aspach-Rietenau versucht, die Wohnung seiner 41 Jahre alten Freundin in Brand zu setzen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Mann gegen 21:30 Uhr die Wohnung mit mehreren Molotowcocktails und einer Flasche Spiritus betreten, auf seine Freundin eingeschlagen, Spiritus in der Wohnung ausgeschüttet und eine kleinere Menge angezündet.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich neben dem Paar noch ein 45-jähriger Bekannter in der Wohnung. Die 41-Jährige hatte über ihr Handy eine Freundin um Hilfe gebeten, welche die Polizei alarmierte.

Glücklicherweise erlosch die Flamme von alleine. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, flüchtete der Tatverdächtige zunächst über einen Balkon auf ein Hausdach und versteckte hierbei mehrere Molotowcocktails.

Er kam schließlich nach Aufforderung durch die Polizisten in die Wohnung zurück und konnte dort festgenommen werden. Der 35-Jährige Mann ist Deutscher und in der Vergangenheit wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten.

Er stand zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht vom Kriminaldauerdienst übernommen und am Mittwoch von der Fachinspektion der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen übernommen. Das Motiv des Mannes dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand in Beziehungsproblemen mit seiner Freundin zu suchen sein.

Die Ermittlungen wegen versuchter besonders schwerer Brandstiftung dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde gegen den Mann durch das zuständige Amtsgericht am Nachtmittag ein Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol/mp)

