Das 79. Stuttgarter Frühlingsfest: Es wird kräftig gefeiert

Es wird wieder fleißig gefeiert auf dem Cannstatter Wasen. Tausende Besucher strömen täglich den ganzen Tag über auf das größte Frühlingsfest Europas.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Im Festzelt „Göckelesmaier“ ist bereits am Nachmittag Party-Höchst-Stimmung. Eine Band spielt auf der Bühne Live-Musik und hunderte tanzen – teilweise – auf den Bänken um die Wette. Andere vergnügen sich draußen bei den Dutzenden Fahrgeschäften oder an den Buden mit ihren Losverkäufen, Schießständen oder Dosenwerfen.

Die Sicherheitskräfte dagegen nehmen ihren Job ernst. Auch die Fotografen werden streng durchsucht und anschließend aufs Festgelände gelassen. „Noch alles ruhig“ freuen sich die mit gelben Leibchen bekleideten „Securities“.

Das größte und meistbesuchte Frühlingsfest Europas lockt jährlich zwischen Mitte April und Anfang Mai rund 1,5 Millionen Gäste auf den Cannstatter Wasen.

Auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart wird am 15. April der Winter endgültig vertrieben und die diesjährige Festsaison eingeläutet. Das Stuttgarter Frühlingsfest beginnt und bereits zum 79. Mal locken rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute mit ihren Angeboten zum Freiluftvergnügen in die Landeshauptstadt.

Einst fast stiefmütterlich behandelt, stellt es mittlerweile den Auftakt der Feste-Saison in der baden-württembergischen Landeshauptstadt dar: das Stuttgarter Frühlingsfest. Nach der langen Winterpause tummeln sich auf dem Wasen von Mitte April an für drei Wochen traditionelle Karussells und hochmoderne Fahrgeschäfte.

Öffnungszeiten: 15. April bis 7. Mai 2017

Montag bis Donnerstag: 12 bis 23 Uhr

Freitag und vor Feiertagen: 12 bis 24 Uhr

Samstag: 11 bis 24 Uhr

Sonntag und an Feiertagen: 11 bis 23 Uhr

