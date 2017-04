Holzgerlingen: Betrunken am Steuer – überschlagen

Um 04:06 Uhr verständigte am Sonntagmorgen eine Verkehrsteilnehmerin die Polizei, nachdem sie bei Holzgerlingen einen verunfallten Pkw mit zwei Verletzten entdeckt hatte. Die Polizei konnte vor Ort den folgenden Unfallhergang ermitteln: Ein stark alkoholisierter 22-Jähriger befuhr kurz nach 04:00 Uhr mit seinem etwas weniger alkoholisierten 23-jährigen Beifahrer die Kreisstraße 1074 von Schönaich in Richtung Holzgerlingen.

Wenige hundert Meter vor dem Ortseingang von Holzgerlingen, im Bereich der rechtsseitigen Einmündung der Aichtalstraße, prallten die zwei jungen Männer mit ihrem relativ hochwertigen Smart fortwo zunächst gegen den Bordstein, gerieten dann nach rechts in den Grünstreifen, prallten nach einigen hundert weiteren Metern gegen einen Baum, worauf der Pkw schließlich nach rechts die Böschung hinabstürzte und sich überschlug.

Beide Insassen zogen sich schwere Verletzungen im Gesicht und an diversen weiteren Körperteilen zu und wurden durch die hinzugerufenen Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser transportiert. Neben einem Totalschaden am Pkw wurden auch der genannte Baum sowie mehrere Leitpfosten beschädigt.

Insgesamt dürfte der Sachschaden bei etwa 20.000 Euro liegen. Auf richterliche Anordnung wurde dem Unfallfahrer eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den Fahrer eingeleitet. Zur Unfallaufnahme und für Absperrmaßnahmen waren bis zu drei Streifen des Polizeireviers Böblingen im Einsatz.

Für die Bergung des Fahrzeugwracks und die Fahrbahnreinigung, die gegen 05:50 Uhr abgeschlossen waren, musste der Streckenabschnitt kurzzeitig gesperrt werden. (pol/lm)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...