Hauptbahnhof Stuttgart: Rabiater Dieb geflüchtet

Einem 76-jährigen Mann wurde am Freitag um 16.20 Uhr im Hauptbahnhof sein Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen. Er hatte kurz zuvor in den Toilettenanlagen in der Klett-Passage einen jungen Mann kennengelernt und war mit diesem auf dem Weg in das Turmforum im Bahnhof.

Dort zog der Unbekannte die Geldbörse aus der Hosentasche des Mannes und wollte wegrennen. Der 76-Jährige umklammerte jedoch den Dieb und versuchte, ihn festhalten.

Dieser wehrte sich dagegen und konnte nach einem kurzen Gerangel schließlich unter Zurücklassung eines Schuhs flüchten. Täterbeschreibung: Zirka 25 Jahre, 165 Zentimeter groß, schlank, schwarze kurze Haare, dunkler Teint. Bekleidet war er mit dunkler Jacke und Hose sowie weiß-schwarzen Sportschuhen. Die Kriminalpolizei nimmt unter +4971189905778 Zeugenhinweise entgegen.

