Stadtrundfahrt Stuttgart neu erleben: Zweite Citytour

Die Stuttgart Citytour bekommt eine zweite Route: Seit Anfang des Monats führt eine neue Stadtrundfahrt-Tour des beliebten roten Doppeldecker-Busses durch den Stuttgarter Süden und Westen und hält unter anderem auch am Stuttgarter Fernsehturm.

Von Dirk Meyer

Seit dem 1. April drehen die Busse der Stuttgarter Stadtrundfahrt (Citytour) ihre Runden auch auf der sogenannten „Grünen Tour“. Dabei halten sie auf der rund einstündigen Stadtrundfahrt durch den Stuttgarter Süden und Westen an acht Haltepunkten, den sogenannten TopStops:

Dort kann wie bekannt nach Belieben aus- und wieder eingestiegen werden. Auch der Stuttgarter Fernsehturm – das Wahrzeichen der Stadt – ist nun Teil der neuenTour der Stadtrundfahrt Stuttgart.

„Die STUTTGART Citytour ist längst zu einem touristischen Aushängeschild der Stadt geworden. Mit der neuen Strecke rücken zwei weitere Viertel ins Bewusstsein der Stuttgart-Gäste. Ganz besonders freut es mich, dass nun auch der Fernsehturm angefahren wird“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH. Die „Grüne Tour“ verkehrt im Zeitraum von April bis Oktober.

Start- und Endpunkt der „Grünen Tour“ ist die Tourist Information i-Punkt in der Königstraße 1a (gegenüber dem Hauptbahnhof). Von dort geht es bei der Stadtrundfahrt Stuttgart über den Schlossplatz bis zum Fernsehturm. Es folgen die TopStops Degerloch / Zacke, Standseilbahn und Marienplatz, bevor es durch den Stuttgarter Westen – hier hält die Citytour an der Karlshöhe und am Linden-Museum / Hoppenlaufriedhof – wieder zurück zum Ausgangspunkt geht.

Mittels Hörspiel werden die Fahrgäste bei der Stadtrundfahrt in Stuttgart in die Historie der baden-württembergischen Landeshauptstadt und ihren Besonderheiten wie den Stäffele, der Zacke oder der Standseilbahn, eingeführt. Neben Deutsch, Schwäbisch und einem Kinderkanal wird der Audioguide in neun weiteren Sprachen angeboten.

Preise für die Stadtrundfahrt Stuttgart

Das 24-Stunden-Ticket für die „Grüne Tour“ kostet 15 Euro für Erwachsene. Zwei Kinder (bis 14 Jahre) sind in Begleitung eines Erwachsenen frei, jedes weitere Kind kostet 10 Euro.

Günstiger wird es in Kombination mit der StuttCard – die Fahrt kostet dann nur 12 Euro und alle Eintritte sind schon enthalten.

Das Kombiticket für Blaue und Grüne Tour (nur im Zeitraum April bis Oktober) ist für 25 Euro (Erwachsene), bzw. 20 Euro (mit StuttCard) erhältlich. Zwei Kinder bis 14 Jahre sind frei, für jedes weitere kostet das Kombiticket 17 Euro.

Tickets für die Stadtrundfahrt Stuttgart

Tickets sind bei der Stuttgart-Marketing GmbH erhältlich: In der Tourist Information i-Punkt, Königstraße 1a, in der Tourist Information Flughafen (Ebene 2, Terminal 3), im Kundenservice unter Telefon 0711/22 28 122, per Mail an touren@stuttgart-tourist.de sowie im Internet unter www.stuttgart-citytour.de.

Auch direkt im Bus können die Tickets für die Stadtrundfahrt Stuttgart erworben werden. (red)

