Wissenswertes Frühlingsfest Stuttgart 2017

Das Stuttgarter Frühlingsfest 2017 beginnt. Wieder werden tausende Besucher den Wasen stürmen. Es wird zu überfüllten Zügen kommen. Wie man also am besten zum Frühlingsfest fährt, verraten wir euch heute.

Von Dirk Meyer

Auch in diesem Jahr können sich VVS-Fahrgäste auf besondere Rabatt-Aktionen freuen. Wer zum VVS-Tag am Montag, 24. April, mit Bus und Bahn auf den Cannstatter Wasen kommt, erhält bei Vorlage seines gültigen VVS-Tickets bei allen Schaustellern Preisnachlass wie an den Familientagen. Die Sonderpreise sind an den Ständen ausgeschildert.

Zudem lädt der VVS während des ganzen Frühlingsfestes zur Hocketse ins Göckelesmaier-Festzelt ein. Bei Vorlage eines gültigen VVS-Tickets erhalten alle JahresTicket und Abo-Kunden (außer Scool-Abo) von 12 bis 22 eine Maß gratis, alle anderen Fahrgäste mit gültigem Ticket bekommen die Maß zum halben Preis. Wer möchte, kann natürlich auch ein alkoholfreies Getränk bekommen.

Mit Bus und Bahn zum Frühlingsfest

Auch ohne Auto kommen Frühlingsfest-Besucher gut zum Cannstatter Wasen. Damit die Gäste bequem an- und abreisen können, werden zusätzliche Bahnen eingesetzt: Samstag, 15., 22., 29. April sowie 6. Mai:

Auf der S1 werden alle 30 Minuten zusätzliche Züge eingesetzt. Sie fahren zwischen 14.53 und 23.53 Uhr ab Plochingen bis Schwabstraße sowie zwischen 15.35 und 0.35 Uhr ab Schwabstraße bis Plochingen. Die halbstündlichen Züge Kirchheim (T) – Herrenberg fahren zwischen 10 und 0.30 Uhr als Langzüge, die Züge des Nachtverkehrs als Vollzüge.

· Die S-Bahnen der Linien S2 und S3 sind von 10 bis etwa 0.30 Uhr mit Langzügen unterwegs und bieten daher mehr Platz als sonst. Auch die Züge des Nachtverkehrs fahren als Vollzüge.

· Bei den Linien S4, S5 und S6 werden bis gegen 0.30 Uhr Vollzüge eingesetzt.

Sonn- und Feiertage, 16., 17., 23., 30. April, 1., und 7. Mai:

· Auf der S1 werden alle 30 Minuten zusätzliche Züge eingesetzt. Sie fahren zwischen 9.53 und 22.53 Uhr ab Plochingen bis Schwabstraße sowie zwischen 10.35 und 23.35 Uhr ab Schwabstraße bis Plochingen. Die halbstündlichen Züge Kirchheim/Teck – Herrenberg fahren zwischen 10 und 0.30 Uhr als Langzüge.

· Die S-Bahnen der Linie S2 sind von 10 bis circa 22.00 Uhr, die der S3 von 10 bis etwa 20 Uhr mit Langzügen unterwegs, anschließend bis gegen 0.30 Uhr mit Vollzügen und bieten daher mehr Platz als sonst.

· Bei den Linien S4, S5 und S6 sind bis gegen 0.30 Uhr Vollzüge im Einsatz.

Montag bis Donnerstag, 18. bis 20. und 24. bis 27. April sowie 2. bis 4. Mai:

· Die S-Bahnen der Linien S1 bis S6 fahren bis Betriebsschluss mit Vollzügen und bieten damit mehr Platz als sonst.

Freitag, 21. und 28. April, 5. Mai:

· Zusätzliche Züge fahren auf der S1 zwischen 19.23 und 23.53 Uhr alle 30 Minuten ab Plochingen bis Schwabstraße und zwischen 20.05 und 0.35 Uhr ab Schwabstraße bis Plochingen. Die halbstündlichen Züge Kirchheim/Teck – Herrenberg fahren zwischen 18.00 und 0.30 Uhr als Langzüge.

· Die S-Bahnen der Linie S2 fahren von 18.00 bis 0.30 Uhr, die der S3 von 21.30 Uhr bis 0.30 Uhr mit Langzügen und bieten daher mehr Platz als sonst.

· Bei den Linien S4, S5 und S6 werden bis gegen 0.30 Uhr Vollzüge eingesetzt.

· Am Donnerstag, 20. und Freitag, 21. Mai, werden zu den Frühjahrsmessen zusätzliche Züge auf der Linie S3 eingesetzt.

Zusätzliche Info zu den zeitgleich stattfindenden VfB-Heimspielen

An den Frühlingsfest-Wochenenden und am Ostermontag, 17. April, sowie dem Maifeiertag,1. Mai, sind die Stadtbahnen der Linien U11 ab Hauptbahnhof Stuttgart zum Cannstatter Wasen im Einsatz. Sie fahren samstags zwischen 11 und 0 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 11 und 23 Uhr alle zehn bis 15 Minuten. Die letzte Rückfahrmöglichkeit mit der U11 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof ist am Samstag um 0.54 Uhr, am Sonn- und Feiertag um 23.54 Uhr.

Ticket-Tipp: Wer zum Frühlingsfest fahren möchte, ist im VVS-Netz am günstigsten mit den TagesTickets unterwegs. Es gibt sie für Einzelpersonen und für Gruppen bis zu fünf Personen jeweils für ein bis zwei Zonen, für drei bis vier Zonen sowie für das gesamte Netz. Das EinzelTagesTicket kostet für zwei Zonen 6,90 Euro, für drei bis vier Zonen 11,00 Euro und für das gesamte Netz 15,30 Euro. Bis zu fünf Personen fahren mit dem GruppenTagesTicket für 12,00 Euro in bis zu zwei Zonen, für 16,70 Euro in drei bis vier Zonen oder für 19,50 Euro im gesamten VVS-Netz. TagesTickets können übrigens auch online auf www.vvs.de ganz bequem zu Hause am Computer gekauft und ausgedruckt werden. Das TagesTicket ist auch als HandyTicket mit der kostenlosen App „VVS Mobil“ erhältlich.

Hinweis: Das Mitbringen von metallbeschichteten Luftballons in die Bahnanlagen ist nicht erlaubt. Hierdurch kann es zu gefährlichen Verletzungen und massiven Störungen im Bahnbetrieb kommen.

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...