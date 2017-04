Vorschau: Stuttgarter Jazzopen 2017 im Juli

Bei der 24. Auflage des Events trifft sich wieder das Who is who der Jazz-Szene in der Schwaben-Metropole.

Von Alexander Kappen

Klaus Doldinger, der wohl bekannteste deutsche Jazzer wird leider nicht am Start sein – bei der 24. Auflage der Stuttgarter Jazzopen. Aber ansonsten ist fast alles vertreten was in der coolen Musikrichtung Rang und Namen hat.

Von 07. bis 16. Juli 2017 dauern die Live-Auftritte an. Es werden dabei auch benachbarte Stilrichtungen wie Funk und R&B zum Zuge kommen.

Veranstaltungsorte sind in diesem Jahr: Das Mercedes-Benz Museum (Open Air Bühne), der Jazzclub BIX, eine Bühne auf dem Schlossplatz, das Eventcenter SpardaWelt, die Liederhalle und die Jazzfabrik in Fellbach.

Mehr Infos wie immer im Netz:

http://www.jazzopen.com/programm-2017/

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...