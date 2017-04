Raubüberfall auf eine Tankstelle

Schwäbisch Hall-Hessental: Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Freitagabend in der Haller Straße hat ein bislang unbekannter Täter mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet.

Der Täter hatte kurz nach 21:00 Uhr den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld gefordert. Unter dem Eindruck der Bedrohung händigte der 28 Jahre alte Tankstellen-Angestellte das Bargeld aus. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung TÜV Hessental. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ungefähr 180 cm groß, schlanke Beine, muskulöser Oberkörper, graues Kapuzenshirt (Kapuze über den Kopf gezogen), schwarze Hose, weiße Turnschuhe, schwarze Sturmhaube. Er sprach osteuropäischen, möglicherweise auch türkischen Akzent Die Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

– Wer hat am Freitagabend verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

– Wer hat in den Tagen zuvor an der Tankstelle eine Person beobachtet, die sich verdächtig verhalten hat und das Objekt möglicherweise ausgespäht hat.

– Wer hat am Freitag kurz nach 21:00 Uhr im Bereich Tankstelle oder TÜV eine Person oder ein Fahrzeug beobachtet, was im Zusammenhang mit dem Überfall stehen könnte?

– Wer hat Kleidung im Bereich der Tankstelle, auf dem Weg in Richtung TÜV oder sonst in der Nähe gefunden, die möglicherweise vom Täter abgelegt wurde? In diesem Fall bitte umgehen die Polizei verständigen und nicht unnötig anfassen!

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...