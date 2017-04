Göppingen: 14-Jähriger auf Spritztour

Am Sonntag, gegen 01.30 Uhr, begegneten sich ein Streifenwagen der Polizei und eine Mercedes M-Klasse in der Geislinger Straße. Der Fahrer des Mercedes, der stadtauswärts fuhr, beschleunigte sein Auto stark, als er den Streifenwagen sah.

Er bog unvermittelt nach links in die Mörikestraße und gleich wieder rechts in die Mittlere Karlstraße ab. Die Streifenwagenbesatzung traf den Mercedes vor einem Geschäft an. Der Fahrer konnte vor Ort festgenommen werden.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser erst 14 Jahre alt war und demnach keinen Führerschein haben konnte. Er war mit dem Auto seines Vaters unterwegs. (pol/mj)

