Böblingen: Streit in Bankfiliale eskaliert

In einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Böblingen kam es am Mittwoch gegen 17:35 Uhr zwischen zwei Männern zu einem verbalen Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte.

Vermutlich aufgrund einer unterschlagenen CD gerieten die beiden Bekannten im Alter von 37 und 42 Jahren aneinander.

Im weiteren Verlauf wurde der 37-Jährige wohl gegenüber dem älteren Mann handgreiflich und packte ihn am Kragen. Anschließend drückte er ihn gegen die Wand und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt der 42-Jährige leichte Verletzungen, die durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes vor Ort versorgt wurden.

Aufgrund fehlender Ausweisdokumente wurde der 37-Jährige durch die hinzugezogenen Beamten vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. (pol/mj)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...