Sindelfingen-Maichingen: Fußgängerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 78 Jahre alte Frau am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 13:10 Uhr in Sindelfingen-Maichingen in einen Unfall verwickelt worden war.

Ein 44-jähriger Autofahrer war stadteinwärts auf der Schwenninger Straße mit einem Ford unterwegs und überquerte im Bereich der Herrenberger Straße den Kreuzungsbereich.

Kurz nach der Kreuzung übersah der Ford-Lenker vermutlich aus Unachtsamkeit die Fußgängerin, die gerade die Schwenninger Straße überquerte.

Die ältere Dame wurde durch den Ford erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend schwer verletzt auf den Asphalt. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht nach Zeugen die Hinweise zum Unfall geben können.

Darüber hinaus wird ein bislang unbekannter männlicher Ersthelfer gesucht, der dem Ford-Lenker auf der Schwenninger Straße entgegen kam, an der Unfallstelle anhielt und sich um die verletzte Dame kümmerte.

