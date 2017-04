Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es um 18:30 Uhr auf der K 6764 zwischen Walddorf und Häslach gekommen. Eine 25-jährige VW UP-Lenkerin streifte dabei noch aus ungeklärten Gründen von Walddorf kommend zuerst ein Stationierungszeichen und einen Leitpfosten.

Nach einer kurzen Wegstrecke streife sie anschließend den Außenspiegel eines entgegenkommenden Renault Clio welcher von einer 26-jährigen Frau gelenkt wurde. Anschließend kam es mit einer ebenso entgegenkommenden 38-jährigen Caddy-Lenkerin zu einem Frontalzusammenstoß.

Diese 38-jährige Frau sowie ihre zwei 7 und 9-jährigen Kinder wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in ein Klinikum verbracht werden. Die 25-jährige Unfallverursacherin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum nach Tübingen verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 24.000,- Euro ausgegangen. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (pol/tm)

