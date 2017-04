Modisch in den Sommer 2017: Welche Trendteile auf keinen Fall fehlen dürfen

Wenn sich dieser Tage endlich wieder die Sonne zeigt und die Temperaturen Lust auf frische Luft und Eiscreme machen, blickt so mancher Stuttgarter stirnrunzelnd in den Kleiderschrank und fragt sich, ob er seine Shirts und Shorts aus dem letzten Sommer noch anziehen kann. Was sind die neuen Trends in diesem Jahr?

Farbe bekennen! Das Neueste aus der Welt der Damenmode

Nach Jahren, in denen düstere Grautöne und Schwarz die Stimmung selbst der optimistischsten Menschen beeinträchtigten, ist es endlich wieder Zeit, Farbe zu bekennen. T-Shirts, Kleider und auch Hosen leuchten in grellen Farben und begeistern mit neuen Mustern. Die hautengen Jeans dürfen im Kleiderschrank bleiben, bis sie vermutlich in spätestens fünf Jahren wieder angesagt sind.

Dafür umspielen jetzt weite, fröhlich bedruckte Hosen und Röcke die Damenbeine. Eine gute Nachricht für alle, die sich in den vergangenen Jahren Eis und Pommes am Strand verkniffen haben: Die Modewelt hat endlich verstanden, dass die meisten Frauen nicht in Mode in Kleidergröße 34 passen. Kurven sind wieder angesagt, was Damen und ganz sicher auch Männer freuen dürfte.

Auch bei der Bademode sind Farben angesagt. Schwarze Badeanzüge, Monokinis und Bikinis sind Damen vorbehalten, die sich am Strand gern von ihrer sexy Seite zeigen. Alle, die einfach nur einen lustigen Tag am Strand verbringen möchten, vergnügen sich in quietschbunten Bikinis und Tankinis. Zum Strandoutfit gehören außerdem Flipflops und ein großer Hut. Und da der DIY-Trend auch an der Mode nicht vorbeigeht, sind selbstgeknüpfte Ketten und Armbänder Pflicht. Wie man ein Makramee-Armband selbst herstellt, kann zum Beispiel hier nachgelesen werden.

Auch bei den Herren wird es bunt

Auch die Herrenmode überrascht in diesem Sommer mit fröhlichen Farben. Endlich dürfen die Hawaii-Hemden wieder aus dem Schrank geholt werden. Alle, die es lässig lieben, können sich dieses Jahr ganz bequem in der Jogginghose auf die Straße wagen und sich darauf berufen, dass legere Styles total angesagt sind. Hemden werden gern auch mal offen getragen – schließlich soll die Welt ja auch sehen dürfen, wofür man sich in den letzten Monaten im Fitnessstudio geschunden hat. Glück hat, wer noch T-Shirts im Schrank hat, auf denen große Markenlogos prangen. Diese werden nach Jahren des Understatements endlich wieder gezeigt.

Auch wenn Stuttgart nicht am Meer liegt, wird auch hier der Strandkultur gefrönt. Am Ufer des Neckars kommt echtes Beach-Feeling auf und wer sich mit der neuesten Sommermode eingedeckt hat, darf hier stolz seinen Stil und seinen neuen Look bei einem gepflegten Gläschen Wein oder einem trendigen Mixgetränk präsentieren.

