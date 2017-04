Gastrocheck: Das neue Feinkost-Café Barocco

In der Stadtmitte hat der Inhaber Ezio Paladino eine kleine kulinarische Oase geschaffen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Mann wie schön ruhig“, staunt der Stuttgart Journal Gastrotester beim Besuch des neuen Feinkost-Cafés. In der Stadtmitte ist die Nesenbachstraße wirklich eine grüne Oase, in der man es nicht glauben kann, dass man sich in der sonst so hektischen Stadtmitte unserer Landeshauptstadt befindet.

Ezio Paladino ist seit acht Jahren im Weinverkauf tätig. „Jetzt wollte ich mich unbedingt selbstständig machen“, sagt der sympathische Betreiber. In seinem Geschäft gibt es Feinkost aus seiner Heimat Apulien: Weine, Kaffee, Oliven, Nudeln, leckeres Pesto. „Bei mir ist alles Bio ohne Zusatzstoffe“, betont Ezio. In seiner Heimat am nördlichen Südzipfel Italiens gibt es ideale klimatische Zustände für den Traubensaft. „Wir haben dort so viel Sonne, dass alle Weine fruchtig schmecken“, freut sich Inhaber Paladino.

Dennoch sind die leckeren Weine für jeden normalen Stuttgarter erschwinglich. Der Hauswein „Barocco“ ist derzeit im Angebot und kostet nur sieben Euro die Flasche. Auch der fruchtige weiße „Fricata“ liegt mit 7,50 Euro unter der zehn Euro Grenze.

Am Wochenende (Freitag- und Samstagabend) finden regelmäßig Weinproben statt, zu denen man sich anmelden kann. Super hipp ist natürlich auch die Außenterasse des Cafés, das in den Feinkostladen integriert ist.

Hier hat man wie gesagt trotz Stadtmitte seine Ruhe und wenn Ezio seine Ankündigung wahr macht, „Hintenraus kommt noch eine Lounge-Sofa-Ecke“, dann ist das „Barocco“ durchaus ein neuer Hot-Spot für Nightlife- und Sonntags-Schwärmer.

Barocco,

Nesenbachstraße 50, 70173 Stuttgart

Tel. 0176-61107382,

Öffnungszeiten: Mo-Do 12-20 Uhr, Fr und Sa 10.30-23 Uhr

