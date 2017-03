Zweite Prework-Party im Mercedes-Benz Museum angekündigt

Der frühe Vogel fängt den Wurm. So oder so ähnlich könnte man auch am 19. Mai sagen, wenn das Mercedes-Benz-Museum wieder zur Prework-Party ruft.

Von Dirk Meyer

Mit entspannten Rhythmen in den Arbeitstag starten: Am 19. Mai 2017 lädt das Mercedes-Benz Museum von 6 bis 9 Uhr zur zweiten Prework-Party. Gefeiert wird auf Ebene 8 mit Blick auf Stadt und Neckar.

Das Museum wird an diesem Tag elf Jahre alt. Für die richtige Stimmung sorgt ein DJ von Antenne 1. Der Eintrittspreis von 10 Euro schließt ein Frühstücksbüffet ein. Tickets gibt es ab dem 3. April 2017 an der Museumskasse und online unter https://benz.me/tickets

Stuttgart. Das Mercedes-Benz Museum um 6 Uhr morgens – normalerweise ein ruhiger Ort. Ganz anders am 19. Mai 2017: Die ersten Beats zucken durch das Gebäude, am Plattenteller steht ein DJ von antenne 1 – die Prework-Party zum Museumsgeburtstag beginnt. Für drei Stunden wird die oberste Ebene des Museums dann zur angesagten Party-Location.

Nach der sehr guten Resonanz im vergangenen Jahr zum runden Jubiläum lädt das Museum nun zum zweiten Mal Frühaufsteher ein, den Tag mit Musik, Tanz und guter Laune zu beginnen. Rund 250 Karten gehen in den Vorverkauf. Im Eintrittspreis von 10 Euro inbegriffen sind ein reichhaltiges Frühstücksbüffet sowie die Parkgebühr im Museumsparkhaus. Die Prework-Party endet um 9 Uhr – und zugleich öffnet das Museum seine Ausstellung für den Tag.

Die Prework-Party findet aus Anlass des 11. Geburtstages des Mercedes-Benz Museums statt. Seit 2006 zieht das Museum die Besucher aus dem In- und Ausland an. In Stuttgart ist es unter den Museen das Haus mit der größten Besucherzahl pro Jahr – mehr als 800.000 Gäste waren es im vergangenen Jahr.

Das Mercedes-Benz Museum ist täglich von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist immer 17 Uhr.

Anmeldung, Reservierung und aktuelle Informationen: Montag bis Sonntag von

9 bis 18 Uhr unter Telefon 0711 17-30000, per E-Mail classic@daimler.com oder online unter: www.mercedes-benz.com/museum

