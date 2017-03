U4: Stadtbahn-Unfall in S-Ost

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen mit einer Stadtbahn zusammen gestoßen. Der VW-Fahrer befuhr gegen 16.30 Uhr die Stöckachstraße und wollte an der Hackstraße nach links abbiegen.

Ein in der Hackstraße in Richtung Stöckachplatz fahrender Lastwagenfahrer wollte ihn offenbar passieren lassen und gab dem jungen VW-Fahrer ein Zeichen. Beim Abbiegen übersah der junge Mann jedoch vermutlich die parallel in Richtung Stöckachplatz fahrende Stadtbahn der Linie U4 und kollidierte beim Überqueren der Gleise mit der Bahn eines 37-jährigen Stadtbahnfahrers.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. (pol/lm)

