Update: Groß-Brand Bürgerzentrum Waiblingen

Brand im Bürgerzentrum Waiblingen – Kripo ermittelt wegen Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung.

Wie bereits berichtet ist in der Nacht zum Dienstag am Bürgerzentrum in Waiblingen ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiteten dauerten bis 15:00 Uhr, ehe die Feuerwehr „Feuer aus“ vermelden konnte.

Nach dem ersten Notrufeingang um 01:29 Uhr waren die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort und konnten ein Feuer im Bereich der Abfallcontainer beim Lieferanteneingang feststellen, das bereits auf das Gebäude übergriffen hatte.

Die Ermittlungen wurden in der Nacht vom Kriminaldauerdienst übernommen und am Morgen vom Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen fortgeführt.

Die umfangreichen Ermittlungen führten zu der Feststellung, dass von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden muss. Weitere Details können aus ermittlungstaktischen Gründen zum derzeitigen Stand nicht bekannt gegeben werden.

Für Rückfragen von Medienvertretern steht Pressesprecher Ronald Krötz unter Telefon 0152/22559273 zur Verfügung. (pol/mj)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...