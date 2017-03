Unfall in Sindelfingen / B464: Rollerfahrer schwerstverletzt

Schwerste Verletzungen erlitt ein 61 Jahre alter Rollerfahrer, der am Dienstag gegen 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 464 auf Höhe Maichingen in einen Unfall verwickelt war.

Aufgrund eines Pannenfahrzeugs, das halbseitig im Grünstreifen stand, bildete sich stockender Verkehr. Ein 34 Jahre alter Sprinter-Fahrer bremste hierauf bis zum Stillstand ab. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit übersah der nachfolgende Rollerlenker, dass der Sprinter anhalten musste.

Er prallte gegen das Heck des Wagens und stürzte anschließend auf den Asphalt. Der Mann musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.700 Euro. Der Honda-Roller war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme blieb die B 464 zwischen der Kreisstraße 1004 und der Kreisstraße 1064 bis gegen 18.15 Uhr voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen. (pol/pp)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...