Dreister Dieb in Freiberg am Neckar-Heutingsheim

Außerordentlich dreist ging ein 20 Jahre alter tatverdächtiger Dieb am Donnerstagvormittat in Heutingsheim vor. Er läutete an einer Haustür, worauf ihn die 55-jährige Bewohnerin einließ.

Der Mann bettelte nun um Geld. Die Frau antwortete ihm, lediglich ein paar Münzen in einer Dose aufzubewahren. Dieses Behältnis schnappte sich der 20-Jährige hierauf, entnahm das enthaltene Münzgeld und ging.

Die 55-Jährige alarmierte hierauf die Polizei. Nur wenige Minuten danach, meldete sich eine weitere Frau aus Heutingsheim und berichtete von einem bettelnden, jungen Mann, der in Begleitung einer Frau bei ihr geklingelt hatte.

Die Beamten konnten die Beiden schließlich antreffen und zum Polizeiposten Freiberg am Neckar bringen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann, der aus Rumänien stammt, dringend tatverdächtig ist, den Diebstahl begangen zu haben. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. (pol/pp)

