Böblingen: 32-Jähriger randaliert in Bankfiliale

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte muss ein 32-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag in einer Bankfiliale in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen randalierte, mit einer Anzeige rechnen. Gegen 17.45 Uhr alarmierte ein Angestellter des Geldinstituts die Polizei, da ein aggressiver Kunde in der Bank tobte und die Mitarbeiter beleidigte.

Die mehrfache Aufforderung die Filiale zu verlassen, ignorierte der Mann kurzerhand. Nachdem er auch die Anordnungen der eingetroffenen Beamten missachtete und sich nicht ausweisen wollte, brachten ihn die Polizisten zu Boden. Hierbei wehrte sich der 32-Jährige vehement gegen die Maßnahme.

Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Schließlich konnten dem Mann Handschließen angelegt werden und er wurde zum Polizeirevier Böblingen transportiert. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zeigte er sich weiterhin äußert unkooperativ. Bevor er wieder auf freien Fuß entlassen wurde, erhielt er einen Platzverweis für das Geldinstitut. (pol/tm)

