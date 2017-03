Cannstatt: Verkehrschaos nach Stadtbahn-Unfall

Stuttgart – Bad Cannstatt. Eine 47 Jahre alte Ford-Fahrerin ist am Dienstagnachmittag (21.03.2017) kurz nach 17.00 Uhr bei einem Abbiegevorgang von der Schmidener Straße in die Pillauer Straße von einer Stadtbahn der Linie U2 erfasst worden. Die 47-Jährige befuhr die Schmidener Straße in Fahrtrichtung Obere Ziegelei und achtete zwar auf den Gegenverkehr, übersah jedoch offenbar die in die gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U2.

Am Pkw der Verursacherin entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro, am Stadtbahnzug circa 7.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauerten bis kurz nach 18.00 Uhr an. (pol/fm)

