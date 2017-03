Hildrizhausen-Ehningen: 54-Jähriger tot aufgefunden

Hildrizhausen: Mitarbeiter eines Ehninger Unternehmens entdeckten am Dienstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr den leblosen Körper eines zunächst unbekannten Mannes am Bachlauf der angrenzenden Würm.

Ein daraufhin umgehend verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion ergaben, handelt es sich bei dem Toten um einen 54-Jährigen aus Hildrizhausen. Aufgrund der Auffindesituation war am Dienstag noch keine schlüssige Erklärung der Todesumstände möglich.

Eine am Mittwochvormittag vorgenommene Obduktion und auch die am Nachmittag im Bereich des Leichenfundorts durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen erbrachten bislang jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an.

