Schwabenstolz: Mega-Ausstellung im Landesmuseum

„Zwischen Mythos und Marke“ ist der Titel des Events, das aus mehreren Teilen für die ganze Familie besteht und noch bis 23. April geöffnet hat.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Spätzlepresse, Daimlermotoren, edle Bilder, ein „fliegendes Fahrrad“ – in der derzeit im Landesmuseum laufenden Ausstellung „Die Schwaben – zwischen Mythos und Marke“ kommen alle Erfindungen des Schwabenvolkes zur Geltung. „Nicht anfassen“ heißt es zwar von Seiten der Museumsmitarbeiter aber die Ausstellungsstücke machen auch für die restlichen Sinne noch einiges her.

Im Alten Schloss muss man 13 Euro Eintritt bezahlen und bekommt dafür ein Audiogerät, mithilfe dem man für jedes Ausstellungswerk interessante Infos hört.

In den dritten Stock des Landesmuseum, wo die Schwabenausstellung stattfindet, gelangt man unter anderem über die „Pferdetreppe“. Hierüber ritt früher der württembergische König mithilfe seines Pferdes direkt in seine Gemächer.

Im Erdgeschoss des Museums darf der kulturell interessierte Besucher die kostenlose Kunstinstallation „Mein schwäbisches Ich“ bestaunen, im zweiten Stock kommen die Kids auf ihre Kosten in der Mitmachausstellung „Die sieben Schwaben“, im Museumslädle im Erdgeschoss kann man sich mit witzigen schwäbischen Accessoires eindecken: bunte Spätzlepressen, Postkarten mit schwäbischen Sprüchen, Äffle & Pferdle Artikel, Kochbücher, Spardosen, Viertele Gläser, Asterix auf Schwäbisch, Mundart CD`s und vieles mehr…

Ob bewundert, gefürchtet oder verspottet – die Schwaben sorgen seit fast 2.000 Jahren für Gesprächsstoff. Vor diesem Hintergrund präsentiert die Große Landesausstellung die berühmt-berüchtigten Bewohner des Schwabenlandes in all ihren Facetten. Mit über 300 faszinierenden Objekten aus Kunstgeschichte und Alltagskultur wird die Vielfalt der Schwabenbilder im Laufe der Geschichte sichtbar.

„Schwaben zwischen Mythos und Marke“

Landesmuseum, Altes Schloss, Stuttgart-Stadtmitte

Geöffnet Di bis Do, 10 bis 17 Uhr

Fr, Sa, So und an Feiertagen, 10 bis 19 Uhr

Mo geschlossen, außer an Feiertagen

Geschlossen am 14.4.2017

