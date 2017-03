Großbottwar: Raubüberfall auf Busfahrer

Einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe erbeutete ein Räuber, der in der Nacht zum Dienstag in der Kleinbottwarer Straße einen Busfahrer überfiel. Der Täter wartete an der Bushaltestelle Rosenplatz. Als der Linienbus kurz nach Mitternacht in die Haltestelle in Richtung Beilstein einfuhr und die Tür geöffnet wurde, bedrohte der Mann das 46-jährige Opfer mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Geistesgegenwärtig versuchte der Fahrer die Tür wieder zu schließen. Der Täter versperrte sie jedoch, worauf der Fahrer die Einnahmen aushändigte. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Innenstadt und der Busfahrer verständigte die Polizei. Zum Tatzeitpunkt war der Bus mit vier Fahrgästen besetzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber führte nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen.

Es soll sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben, der mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert war und akzentfrei deutsch gesprochen hat. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-9 entgegen.

