S-Mitte: Verirrter Fuchs rennt in Club

Stuttgart. Ein Fuchs hat sich am Samstag zunächst in eine Diskothek an der Theodor-Heuss-Straße Zutritt verschafft und ist kurze Zeit später von einem Auto überfahren worden.

Das Tier erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Mitarbeiter der Diskothek meldeten gegen 23.10 Uhr, dass sich ein Fuchs an wartenden Gästen vorbei Zutritt zum Club verschafft hatte.

Da es dem Tier dort offensichtlich zu laut war, flüchtete es über die Theodor-Heuss-Straße.

Die alarmierten Polizeibeamten sahen das offensichtlich orientierungslose Tier noch über die Willy-Bleicher-Straße rennen, dort wurde es kurz darauf von einem unbekannten Auto erfasst. (pol/fm)

