Neueröffnung: Café Kiosko am Feuersee

In der ehemaligen „Muk Bar“ gibt es nun ein schnuckliges Café mit bunter Gemütlichkeit und leckeren Snacks.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Super wohl fühlt man sich in den Räumlichkeiten des neu eröffneten Cafés am neu „designten“ Feuersee. Der „Kiosko“ ist genauso bunt und belebt wie ein Kiosk! Viele Besucher gehen in dem gemütlichen Etablissement ein und aus. Der „Fabfarmer“ (€ 4,50) mit frischem Salat, Käse und Schinken auf tomatigem Aufstrich ist fast schon eine gesamte Mahlzeit, es gibt belegte Brote und jede Menge Popcornsorten…

Das Kiosko – einer der wenigen gastronomischen Volltreffer, der die schwäbische Metropole auf jeden Fall bereichern wird – zumindest kulinarisch und als gesellschaftlicher Treffpunkt…

Kiosko, Johannesstraße 9A, Stuttgart-West

Öffnungszeiten Mo-Fr 8-14, Sa 10-16 Uhr, ab Mitte März: Mo-Fr 8-21, Sa 10-21 Uhr

https://www.facebook.com/KioskoStuttgart

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...