Bildungsstandort Stuttgart boomt

Die Hauptstadt des Ländles gehört nicht nur zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands. Auch als Bildungsstandort genießt sie einen hervorragenden Ruf.

Über 700 Einrichtungen in Stuttgart

Ohne gute Bildung geht es heute nicht mehr. Dies umfasst sowohl die schulische Erstausbildung als auch die spätere Weiterqualifikation Berufstätiger. Die Region Stuttgart bietet hier exzellente Voraussetzungen, wie mehrere Studien belegen. Zudem ist Stuttgart die Hauptstadt der Tüftler und Erfinder: In keiner anderen deutschen Stadt werden so viele Patente angemeldet, wie der Patentatlas des Deutschen Patent- und Markenamtes feststellte. Mithalten kann nur noch die bayerische Landeshauptstadt München. Diese Ergebnisse verwundern wenig, denn mit umfangreichen Initiativen wie dem Haus der kleinen Forscher wird der Grundstein für das Interesse an Naturwissenschaften und Mathematik schon früh gelegt.

Erwachsenenbildung in Stuttgart

Von einem umfangreichen Weiterbildungsangebot profitieren auch Erwachsene. Stuttgart gilt als wichtigster Schulungsstandort in Baden-Württemberg mit zahlreichen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen. Führend sind dabei die IT-Branche, die Medien und der kaufmännische Bereich.

Hoch im Kurs stehen nach wie vor Grundlagenkurse für bekannte Software wie MS Excel, MS PowerPoint und das für Projektmanager wichtige MS Project, sowie Bildbearbeitungs- und Grafikprogramme wie InDesign und Photoshop. Immer mehr an Bedeutung gewinnen Fortbildungsmaßnahmen rund um die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit. Schließlich kann es sich angesichts zunehmender Hackerangriffe kein Unternehmen mehr leisten, auf entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu verzichten. Dies betrifft nicht nur die Sicherheit des eigenen Firmennetzwerkes, sondern vor allem auf die immer häufiger genutzte Cloud.

Gefragt bei der Weiterbildung sind daneben auch Fremdsprachen: Ohne die Weltsprache Englisch geht beruflich heute fast gar nichts mehr. Daneben sind Klassiker wie Spanisch und Französisch gefragt und zunehmend auch Chinesisch, das mittlerweile Platz 4 belegt.

Stuttgart profitiert von der Bildung

Die vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten und das hohe Bildungsniveau der Region bilden letztendlich auch die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg Baden-Württembergs, so die Studien weiter. Bildung, Innovationskraft und eine wirtschaftlich robuste Lage führen dazu, dass Stuttgart in den Städterankings seit Jahren vordere Plätze belegt – meist gemeinsam mit München und Frankfurt.

In Sachen Integration gilt Stuttgart sogar als vorbildlich: Über 170 Nationen leben in der Landeshauptstadt zusammen und an keiner anderen deutschen Universität sind so viele ausländische Studierende eingeschrieben wie in Stuttgart. Dazu gehört Stuttgart zu den Städten, die trotz des Bevölkerungsrückgangs auch in Zukunft wachsen: Vor allem die wichtige junge Generation zieht es an den Neckar, um von den hervorragenden Bildungs- und Berufschancen zu profitieren.

