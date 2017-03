Lange Nacht der Museen: Am 19. März wieder

Shuttle-Busse fahren wieder durch die City auf verschiedenen Touren zu Djs, Discos, Museen und Kunst-Events.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Das Bunkerhotel am Marktplatz war im letzten Jahr sicherlich das Highlight der Langen Nacht der Museen. Man kann dieses kuriose Event auch in diesem Jahr wieder besuchen. Am 19. März ist es wieder soweit.

Dabei kommt es wieder zu den bekannten Bus- Touren: „Hafen“, „Neckar“, „Wein“ und vieles mehr. Hippe Oldtimer gab es am Neuen Schloss zu sehen und die Museen werden wieder zu ungewöhnlicher (Nacht)zeit geöffnet haben mit Live- und DJ-Musik…

Stuttgart Journal wird wieder vor Ort sein und berichten.

Über 80 Museen, Galerien, Atelierhäuser und Off-Spaces, historische Gebäude, Industriedenkmäler, geheime Orte und besondere Events locken zu einer spannenden Nacht.

Im letzten Jahr war das Event sehr erfolgreich: Bei frühlingshaftem Wetter besuchten fast 25000 Kunst- und Kulturinteressierte die zur Langen Nacht der Museen 2016 geöffneten Museen, Galerien, Kunst- und Ausstellungsorte. 96 teilnehmende Einrichtungen, darunter 13 Neuzugänge, präsentierten mit Sammlungen und Sonderausstellungen, Installationen, Führungen und vielen Sonderprogrammen eine einzigartige thematische und künstlerische Bandbreite.

Die Besucher zeigten sich begeistert von der angebotenen Vielfalt und machten sich auf, renommierte und neue Kunst- und Ausstellungsorte im besonderen Flair der Langen Nacht zu entdecken.

Mehr Infos wie immer im Netz: https://www.lange-nacht.de/

