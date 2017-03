Waiblingen: Pkw erfasst Fußgängerin – schwer verletzt

Am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, fuhr eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Focus aus dem Parkhaus beim Alten Postplatz, um nach rechts in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Hierzu musste sie über den angrenzenden Geh- und Radweg fahren.

An der Einmündung hielt sie an. Als sie dann nach rechts abbog, erfasste sie eine 40jährige Fußgängerin, welche auf dem Gehweg rechts vom Auto gestanden hatte. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Es entstand kein Sachschaden.

