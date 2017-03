Die Lange Nacht im Schloss Ludwigsburg

Eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region erwacht pünktlich zum Frühling. Es findet auch in diesem Jahr wieder die Lange Nacht im Schloss Ludwigsburg statt. Am 18. März ist es wieder soweit.

Von Dirk Meyer

Am 18. März geht es ab 17 Uhr mit den Sonderführungen los: Persönlichkeiten des barocken Hofes entführen die Besucher in ihre Zeit: Die Mätresse etwa geleitet durch den Alten Hauptbau und das Theater – was sie erzählt, ist hier tatsächlich geschehen! Oder Baron von Bühler, der beauftragt ist, ein Jagdfest vorzubereiten. Dabei zeigt er die Festräume und führt ein in die Sitten des 18. Jahrhunderts. Und wenn Kammerzofe Christine aus dem Nähkästchen plaudert, lüftet sie so manches Geheimnis der königlichen Gemächer.

Bis Mitternacht im Schloss

Die Museumsbereiche des Schlosses haben am 18. März bis um 24 Uhr geöffnet: Im Modemuseum sind Kleidung und Accessoires vom Rokoko bis in die 1960er-Jahre zu bestaunen – eine Geschichte der Schönheit, der Hygiene und des täglichen Lebens. Im Keramikmuseum werden neben Ludwigsburger Porzellan Kunstobjekte vom mittelalterlichen Steinzeug bis zur Künstlerkeramik des 20. Jahrhunderts präsentiert. In der Barockgalerie hängen ausgewählte Werke deutscher und italienischer Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts

Hundertwasser-Ausstellung

Auch die Ausstellung „Schönheit ist ein Allheilmittel“ in den Attikaräumen ist bis Mitternacht offen. Sie zeigt einen repräsentativen Querschnitt der Grafik Friedensreich Hundertwassers. Anhand von Postern vermittelt die Ausstellung Einblicke in sein Engagement für den Schutz natürlicher Lebensräume und den Erhalt natürlicher Kreisläufe. Ein Architekturmodell und Fotografien veranschaulichen seinen Beitrag für eine natur- und menschengerechtere Architektur. Auch ein Gemälde des Künstlers ist ausgestellt.

Blick in die Ausstellung „SCHÖNHEIT IST EIN ALLHEILMITTEL“ mit Grafiken des Künstlers Friedensreich Hundertwasser.

Illuminierte Schlosseinfahrt

Nach Einbruch der Dunkelheit erhellen Flammschalen die Zufahrt zum Schloss und den Ehrenhof. Besucher können diese Illumination genießen, während sie im Café Schlosswache besondere Leckerbissen probieren. Das Café im Innenhof bietet typisch schwäbische Schlossküche, traditionelle Kaffekultur und Kuchen und Torten in Konditorqualität. Am 18. März können diese im historischen Ambiente bis um 24 Uhr probiert werden.

FRÜHLINGSERWACHEN – LANGE NACHT IM RESIDENZSCHLOSS PROGRAMM

17.00 Uhr Eine Kammerzofe plaudert aus dem Nähkästchen

17.30 Uhr Schlossputz mit Renate und Babette

18.00 Uhr Die Mätresse – im Bett geadelt

18.30 Uhr Baron von Bühler empfängt Gäste

19.00 Uhr Schlossputz mit Renate und Babette

19.30 Uhr Eine Kammerzofe plaudert aus dem Nähkästchen

20.00 Uhr Die Mätresse – im Bett geadelt

20.30 Uhr Baron von Bühler empfängt Gäste

21.00 Uhr Schlossputz mit Renate und Babette

21.30 Uhr Eine Kammerzofe plaudert aus dem Nähkästchen

22.00 Uhr Die Mätresse – im Bett geadelt

