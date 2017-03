A8: Schwerer Unfall – Autofahrer getötet

Gegen 21.45 Uhr war ein Ford auf der A8 in Richtung München unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er zwischen den Ausfahrten Ulm-West und Ulm-Ost gegen die rechte Leitplanke, schleudert und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Ein Mercedesfahrer sah das Auto nicht. Der 61-jährige Fahrzeuglenker prallte in die Fahrertür des Focus. Er verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der 41-jährige Fordfahrer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Die Feuerwehr Ulm barg ihn. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 42.000 Euro. Die Autobahn in Richtung München war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Gutachter soll nun klären, wie der Unfall passiert ist. (pol/tm)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...