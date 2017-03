Sulzbach / Gaildorf: Zahlreiche Motorrad-Unfälle

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Fahrer eine Triumph die B19 zwischen Laufen/Kocher und Untergröningen. Der junge Mann kam zwischen Wengen und Laufen in einer Kurvenkombination aus bislang ungeklärter Ursache an den rechten Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links in den Gegenverkehr und stürzte. Im Anschluss kollidierte er mit einen entgegen kommenden Opel Corsa einer 54 Jahre alten Frau. Im weiteren Verlauf kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in dortige Böschung. Er erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Die B19 war zur Unfallaufnahme gesperrt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Gaildorf – Motorradunfall mit lebensgefährlich verletzter Fahrerin

Am Samstag gegen 14:30 Uhr befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern in Gaildorf-Reippersberg die Gschwender Straße. In einer Rechtskurve kam eine 40 Jahre alte Lenkerin einer BMW aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr neben der Fahrbahn in eine dortige Scheune. Hier kollidierte sie mit einem dort abgestellten Traktor Fendt und prallte danach gegen die Gebäudewand. Bei dem Unfall erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Die anderen Mitglieder der Gruppe mussten durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. (pol/fm)

