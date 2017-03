Erneut Geisterfahrer auf B29: Navi forderte zum Wenden auf

Lorch B29. Am Donnerstag kurz nach 15.00 Uhr wurde der Polizei ein Geisterfahrer auf der B29 gemeldet. Ein Zeuge bemerkte im Rückspiegel, wie ein kleiner roter PKW mit ausländischem Kennzeichen, welcher aus Richtung Stuttgart kam, plötzlich zwischen den Anschlussstellen Lorch-Ost und Schwäbisch Gmünd-West wendete und in Richtung Stuttgart zurück fuhr.

Durch mehrere Zeugenaussagen ist bekannt, dass der Falschfahrer abermals wendete und anschließend wieder in Richtung Schwäbisch Gmünd fuhr. Dort fuhr das Fahrzeug ordnungsgemäß aus und in Richtung Stuttgart wieder auf die B29 ein.

Durch die Polizei konnte das Fahrzeug daraufhin an der Anschlussstelle Plüderhausen angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 52-jährige ortsunkundige Seat-Fahrer sich auf sein Navigationsgerät verlassen hat, welches ihm kurz vor Schwäbisch Gmünd mitteilte, dass er falsch unterwegs sei und ihn zum Wenden aufforderte.

Dieser Aufforderung kam er nach und wendete sein Fahrzeug. Nach kurzer Zeit bemerkte der 52-Jährige seinen Fehler, wendete abermals und fuhr ordnungsgemäß an der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd West ab. Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder durch den Geisterfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 in Verbindung zu setzen.

