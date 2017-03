Neueröffnung: Feinkost-Geschäft „Le Moulin“ im Westen

Hier bekommt der Kunde Feinkost aus dem Nachbarland Frankreich – Leckere Sachen, die den Alltag versüßen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Kleine französische Betriebe beliefern das neu eröffnete Feinkost Geschäft „Le Moulin“. Hier bekommt man Lebensmittel, die man sonst kaum irgendwo kaufen kann: Handgeschöpftes Meersalz, Nougat, Karamellcreme mit gesalzener Butter, Bonbons, feinherben Kakao, Honig und jede Menge besonders schmackhaften Kaffee.

Betreiber Houman Heidari kennt alle seine Zulieferer persönlich und die Qualität ist somit gesichert.

Der Kaffee ist besonders geschmacksintensiv.

Der Grund: Bei den französischen Betrieben macht man sich besonders viel Arbeit für den Kunden: hier kommen die Bohnen 15-20 Minuten lang in kleinen Mengen in den Ofen und werden so intensiv geröstet.

Le Moulin, Bebelstraße 23, Stuttgart-West,

Öffnungszeiten Mo-Fr 9-18:30, Sa 9-16 Uhr

