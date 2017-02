Narri Narro: Der Faschingsumzug Stuttgart 2017

Die heimliche Faschingshochburg Stuttgart freut sich auch in diesem Jahr auf den großen Faschingsumzug Stuttgart 2017. Dabei feiert wieder die ganze Region in der Stuttgarter City: Etliche Närrinen und Narren werden auch in diesem jahr zum traditionellen Faschingsumzug erwartet.

Narri Narro: Der Faschingsumzug Stuttgart 2017 findet auch in diesem Jahr am Faschingsdienstag statt: AmDienstag den 28. Februar, ab 14 Uhr beginnt das bunte Treiben in der Stuttgarter Kronenstraße und führt quer durch die City.

Zum lachen, tanzen und jubeln laden auch diesmal etliche Gruppierungen ,Garden sowie Tanzmariechen und lustig geschmückte Wagen, lustige und gruselige Maskengruppen sowie heitere Musikgruppen ein. Stimmung, Bonbons und viel anderen Quatsch gibt es für die Zuschauer und Besucher – garantiert.

Faschingsumzug Stuttgart 2017– die Route

Durch die Innenstadt führt auch in diesem Jahr die Route des Faschingsumzug Stuttgart 2017: So startet der lustige Umzug in Stuttgart am Faschingdienstag den 28. Februar 2017 ab 14 Uhr in der Kronenstraße.

Danach treibt es die Narren mit dem Faschingsumzug 2017 in Stuttgart über die Lautenschlagerstraße, die Thouretstraße zum Schlossplatz: Anschließend geht es vorbei am Königsbau und danach weiter zur Alten Kanzlei und zum Karlsplatz. Von da an geht der der Narrenumzug weiter zur Münzstraße, der Markthalle bis letzlich zum Marktplatz und dem Rathaus.

Der traditionelle Faschingsumzug 2017 biegt dann nach der bunten Runde auf dem Marktplatz ab in die Eberhardstraße und anschließend in die Tübinger Straße. Dort löst sich der Faschingsumzug wieder auf.

Der größte Faschingsumzug in der Region – Verkehr beachten

Der Faschingsumzug ist übrigens nicht nur einzigartig, sondern auch der größte und längste seiner Art in der Region Stuttgart. Von Jahr zu Jahr zieht es mehr Fasching-Narren zum traditionellen Faschingsumzug Stuttgart 2017.

Das große Narri-Narro findet also auch in diesem Jahr.

Verkehrsinformation / Hinweis an alle Besucher des Faschingumzuges: Es wird dringend geraten, das Parkleitsystem zu beachten oder am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Nach dem Faschingsumzug: Dinkelacker-Schwabenbräu Party

Nach dem Faschingsumzug in Stuttgart 2017 gibt es ab 16.11 Uhr auch diesmal eine große traditionelle Faschings-Party: Sie findet dann wohl wieder auf dem Gelände der Privatbrauerei Dinkelacker-Schwabenbräu (Tübinger Straße 46 ) statt.

Mehr Informationen über den Faschingsumzug Stuttgart 2017 folgen.

