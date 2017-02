Hörbücher in der Winterzeit vielfältig genießen

Das Thermometer zeigt nur wenige Plusgrade an, kalter Wind sorgt dafür, dass die Äste sich biegen und die dicke Wolkendecke lässt jeden Moment einen beginnenden Regenschauer vermuten. Draußen ist jetzt nur noch, wer unbedingt ins Freie muss. Herbst- und Winter sind für die meisten Menschen die Zeit, in der man es sich zuhause gemütlich macht. Hörbücher sind dabei die perfekte Möglichkeit, um ein wenig zu entspannen oder unterhalten zu werden.

Hörbücher mit der ganzen Familie hören

Vor allem, wenn man es sich zuhause richtig gemütlich gemacht hat und den Sonntagnachmittag mit der ganzen Familie bei wohliger Wärme vor dem Kamin sitzt oder ein leckeres Abendessen zusammen zubereitet, sind Hörbücher eine tolle Ergänzung. Die vorgelesenen Geschichten regen die Fantasie an und sorgen für spannende Unterhaltung, die man gemeinsam genießen kann. Besonders viel Spaß macht das Hören, wenn man sich voll darauf konzentriert, die Augen schließt und so zusammen mit den anderen Familienmitgliedern in die Geschichte eintaucht.

Geschichten hören und entspannen

Jedoch sind Hörbücher nicht nur hervorragend für gemeinsam verbrachte Stunden als Familie geeignet, sie werden auch gerne von Einzelpersonen gehört. Schon als Kinder haben es die meisten geliebt, von den Eltern eine Geschichte erzählt bekommen zu haben. Gerade wenn der Tag spannend war und man als Kind gar nicht ans Einschlafen denken wollte, hat einen die sanfte Stimme des Vaters oder der Mutter beruhigt und so das Einschlafen gefördert. Viele Menschen nutzten genau zu diesem Zweck Hörbücher. Sie machen es sich im Bett gemütlich, decken sich zu, starten das Hörbuch und löschen das Licht. Die Geschichten lenken von den Sorgen des Alltags ab und fördern damit einen gesunden Schlaf. Allerdings gibt es noch weitere Gelegenheiten, bei denen man mithilfe von Hörbüchern entspannen kann. Langstreckenflüge lassen sich mit einer interessanten Geschichte viel besser überstehen und lenken außerdem von einer eventuell vorhandenen Flugangst ab. Auch während Zugfahrten lässt sich die Zeit hervorragend nutzen, um sich eine kleine Pause vom Alltag zu nehmen und einer Geschichte zu lauschen.

Hörbücher für mehr Unterhaltung

Wer dagegen spannenden Geschichten bevorzugt, die Nervenkitzel mit sich bringen, der sollte die Hörbücher besser nicht im Bett oder Flugzeug hören. Thriller oder Krimis sind dagegen eine tolle Unterhaltung, wenn Hausarbeiten erledigt werden müssen oder man beim Kochen einer Geschichte lauschen möchte. Einige Menschen hören sogar beim Joggen oder Muskeltraining Hörbücher, um die körperliche Anstrengung weniger zu spüren. Allerdings will nicht jeder sein Hörbuch nur „nebenbei“ genießen, sondern sich voll und ganz auf die Geschichte konzentrieren und dabei vielleicht sogar die Augen schließen. Bei Aktivitäten, die zumindest ein geringes Maß an Aufmerksamkeit fordern, ist dies jedoch nicht möglich.

Hörbücher ausprobieren

Während man als Kind noch regelmäßig spannenden Hörspielen gelauscht hat, die von jungen Hexen oder unternehmungslustigen Freunden erzählt haben, erfreuen sich Hörbücher für Erwachsene einer nicht ganz so großen Beliebtheit. Allerdings liegt das in erster Linie daran, dass man als Erwachsener vielleicht noch gar kein Hörbuch gehört hat. Bei audible hat man unverbindlich die Möglichkeit, verschiedene Hörbücher erst einmal kostenlos zu testen und bei Gefallen ein Abo abzuschließen, um von noch mehr vorgelesenen Geschichten zu profitieren.

Hörbücher für Jung und Alt

Das Hören von Geschichten ist also nicht nur eine tolle Sache, die man als Familie erleben kann. Hörbücher sind zudem eine klasse Unterhaltungs- oder Entspannungsmöglichkeit in verschiedensten Situation für Personen egal welchen Alters.

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...