Brand in Leonberg-Warmbronn: Polizei verdächtigt Einbrecher

Der Brand eines Wohnhauses im Heckenrosenweg in Leonberg-Warmbronn, der am Mittwoch gegen 12:20 Uhr entdeckt wurde, steht den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Böblingen zufolge möglicherweise im Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch.

Zeugen bemerkten gegen 11:45 Uhr zwei verdächtige Männer, die sich in unmittelbarer Nähe des Brandobjekts aufhielten und die Polizei stellte an dem Haus jetzt Einbruchsspuren fest.

Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung hatten sich in dem eineinhalbgeschossigen Gebäude keine Personen aufgehalten. Die sofort alarmierte Feuerwehr Leonberg rückte mit etwa 80 Einsatzkräften aus allen Abteilungen zum Brandort aus. Daneben wurden 22 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in den Heckenrosenweg entsandt.

Die Polizei übernahm mit acht Streifenbesatzungen die erforderlichen Absperrmaßnahmen und die ersten Ermittlungen am Brandort. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern zur Stunde noch an. Um an Glutnester zu gelangen, musste das Dach des Gebäudes teilweise abgetragen werden.

Das betroffene Gebäude ist nicht mehr bewohnbar und das direkt angrenzende Haus wurde zumindest durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Die beiden verdächtigen Männer, die von Anwohnern beobachtet worden waren, hielten sich gegen 11:45 Uhr auf einem Erschließungsweg direkt hinten dem betroffenen Wohnhaus auf. Sie waren beide etwa 40 bis 50 Jahre alt; 170 bis 180 cm groß und hatten dunkle Haare. Einer von ihnen trug einen Dreitagebart.

Beide wurden als gepflegt beschrieben und einer von ihnen trug einen beigefarbenen, etwa knielangen Mantel. Die Männer führten etwa DIN A4-große Umhängetaschen mit und hatten den Gurt jeweils schräg über die Brust geführt. (red/fm)

